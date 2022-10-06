Webb teleskobu bir sorun ile karşı karşıya

06 Ekim 2022 Perşembe, 09:38

Twitter'da bir gökbilimci, bu hafta Webb'in önceki gözlemlerindeki tutarsızlıkların daha önce düşünüldüğü kadar büyük çıkmaması için "büyük bir rahatlama" dedi

Webb teleskobunun 14 Temmuz'da yayımlandığı görüntüleri ve verileri görmek için acele eden sadece halk değildi; birçok bilim insanı da teleskoptan gelen ilk gözlemleri bir an önce incelemek ve analiz etmek istedi. Bu araştırmacıların çoğu, Webb'in gözlemlerine dayanan ve henüz hakem denetiminden geçmemiş makaleler de yayımladı.

HASSAS BİR ŞEKİLDE AYARLANAMADI

Independent Türkçe'nin aktardığı bilgilere göre Baltimore'daki Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'ndeki (STScI) araştırmacılar teleskobun 2021'in sonlarında uzaya fırlatılmasından sonra Webb'in aletlerini kalibre etmek için çalışırken, Webb 14 Temmuz'da halk ve bilim camiası için canlı yayına geçmeden önce aletlerden birini hassas bir şekilde ayarlayamadılar.

STScI, temmuzda yeni bir kalibrasyon seti çıkararak Yakın-kızılötesi kamerasını (Nircam) kalibre etmeye devam etti. Bu durum, ilk teleskop kalibrasyonlarını kullanarak Webb gözlemlerinin analizlerini tamamlamış astronomlar için sorun teşkil etti ve bazı durumlarda sonuçlarının çok büyük ayarlamalara veya düzeltmelere ihtiyaç duyacağı ortaya çıktı.

Nature bilimsel dergisinin haber bölümünde bildirildiği üzere, bu açıklama Webb'in ilk verilerine dayanarak makaleler yazan bilim insanları arasında küçük çaplı paniğe neden oldu.

Ancak Kopenhag'daki Niels Bohr Enstitüsü Kozmik Şafak Merkezi'nden gökbilimci Gabriel Brammer'e göre, STScI'den gelen yeni kalibrasyon dosyaları Webb'in ilk gözlemlerindeki tutarsızlıkların önceden düşünüldüğü kadar büyük olmadığını gösteriyor.

Salı günü sosyal medya sitesi Twitter'da yaptığı paylaşımda "Belki biraz daha iyileştirme yapılabilir ama çeşitli grupların yüzde 25'e varan büyük farklılıklar yerine artık yüzde 3-5 seviyesinde hemfikir olduğunu düşünüyorum" dedi.

MUAZZAM BİR RAHATLAMA OLDU BU!

2021'de Noel günü fırlatılan Webb teleskobu, NASA'nın Webb tarafından çekilen ve STScI tarafından işlenen ilk görüntüleri kamuoyuna sunduğu 14 Temmuz'dan itibaren kozmosun yeni görünümlerini yayımlıyor.

O zamandan bu yana geçen aylar içinde bilim insanları Webb'i şimdiye kadar görülmüş en uzak nesnelerden bazılarını, kara deliklerin etrafındaki tozu, ötegezegenleri ve hatta kendi güneş sistemimizdeki Mars ve Neptün'ü görüntülemek için kullandı.

Webb teleskobunun göreve başlamasından bu yana karşılaştığı tek zorluk kalibrasyon tutarsızlıkları değil.

Mikrometeorit çarpmaları mayısta Webb'in ayna segmentlerinden birine zarar vermesine rağmen büyük teleskobun görüşünü bozmaya yetmedi.

Yakın zamanda, Webb'in Miri olarak da bilinen Orta-kızılötesi aracındaki görüngeölçer bileşeni olan "ızgara tekerleği", kullanım sırasında normalden daha fazla sürtünme gösteriyordu. NASA 20 Eylül'de yayımladığı blog yazısında Miri'nin bu bölümünün 6 Eylül'de kurulan bir anomali inceleme kurulu tarafından sorun çözülene kadar kapalı kalacağını duyurdu.