WhatsApp, Android'e özel temalar üzerinde çalışıyor

Yayınlanma: 16.08.2024 - 05:24

Güncelleme: 16.08.2024 - 05:24

WhatsApp, Android cihazlar için yeni bir özelliği test ediyor. Buna göre WhatsApp, kişiselleştirilmiş sohbet temalarına odaklanıyor. En son sunulan Android beta sürümünde yer alan özellik, tüm sohbetler için kullanıcıların sohbet temasını özelleştirebilmesine odaklanıyor.

WHATSAPP İÇİN YENİ TEST EDİLEN ÖZELLEŞTİRME SEÇENEĞİ

Kullanıcıların tercihine bırakılan özelleştirme seçenekleri ise sohbet baloncuklarının şekillerini ve arka plan renklerini seçmek oluyor.

Kullanıcılar, WhatsApp sohbetleri için bir tema belirlediklerinde seçtikleri bu tema bütün sohbetlere uygulanacak.

Özellik şu anda Android için test ediliyor olsa da iOS kullanıcıları için de çalışmalar sürüyor.

Bunun yanı sıra yeni özellik ile ilk aşamada 10 farklı kişiselleştirilmiş tasarım seçeneği sunulacak.