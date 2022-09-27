WhatsApp aramaları için yeni özellik duyuruldu

WhatsApp kısa bir süre önce yeni bir güncelleme ile bazı özellikler getirmişti. Şirket şimdi ise aramalara linkle katılma özelliği üzerinde çalışıyor.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 14:46
WhatsApp aramaları için yeni özellik duyuruldu
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En popüler uygulamalar arasında yerini alan WhatsApp, ya yeni bir özellikler kazanıyor ya da yolda olan geliştirilen özellikler oluyor. Haliyle oldukça merak edilen bu özelliklerden birini yeni duyuran WhatsApp, Call Links yani aramalara link ile katılma özelliğini açıkladı.

WhatsApp Call Links özelliği yakında kullanıcılara geliyor

Söz konusu özellik bu hafta herkes için kullanıma açılacak. Kullanıcılar, başlatmak istedikleri aramalar için görüşecekleri kişilerle kolaylıkla paylaşabilecekleri bir bağlantı oluşturabilecek. İstenilen diğer kişiler de bu bağlantı üzerinden konuşmaya veya görüşmelere dahil olabilecek. 

Bahsi geçin Call Links özelliği hem videolu görüşmeler hem de sesli görüşmeler için kullanıma açılacak. Öte yandan 32 kişiye kadar şifrelenmiş grup video görüşmeleri için de çalışmalar yapılıyor. 


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