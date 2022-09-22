WhatsApp durmak bilmiyor: Üç yeni özellik yolda
WhatsApp ilerleyen dönemde sunacağı yeni özelliklerini duyurdu. Yakında gelmesi beklenen üç yeni özellik ve detayları:
WhatsApp kısa bir süre önce yeni bir güncelleme sundu. Kullanıcıları için yepyeni özellikler getiren popüler mesajlaşma uygulaması şimdi de yolda olan üç yeni özelliğini açıkladı. Çok yakında Snapchat'te olduğu gibi avatarlar oluşturmak mümkün olacak.
WhatsApp'ın yolda olan yeni özellikleri
Gizlilik konusunda tartışmaların odağında yer alan WhatsApp bu noktada yeni özelliklerini sunacak. Artık pek çok uygulamada yerleşik olarak bulunan avatar oluşturma özelliği de WhatsApp için gelecek özellikler arasında yer alıyor.
Direkt Mark Zuckerberg tarafından açıklanan özelliklere göre, ekran görüntüsü almak engellenebilecek, kimsenin haberi olmadan gruplardan çıkabileceksiniz ve son görülme ve çevrim içi durumunu istediğiniz kullanıcılardan gizleyebileceksiniz.
Zaten bir süredir beklenen bu özellikler resmen duyurularak en yakın güncellemede kullanıcılarla buluşacak.
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