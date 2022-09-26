WhatsApp’ta çıkartmalara özel yeni dönem başlıyor

26 Eylül 2022 Pazartesi, 08:11

WhatsApp uzun zamandır dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarının başında geliyor. Bu pozisyonda kalmak için birçok yeniliğe imza atan şirket, önümüzdeki günlerde sunacağı yeni özellikler için de çalışmaya başlamış durumda.

WhatsApp’ta avatarlar çıkartma olarak kullanılabilecek

Şirketin yeniliklerinin bir kısmına Google Play Beta programı aracılığı ile henüz piyasaya çıkmadan öğrenme şansımız oluyor. Şirketin Beta aşamasında test ettiği her özelliği kullanıcılarına sunmuyor tabi ki ancak ortaya çıkan yeni özellik oldukça dikkat çekici.

Shiftdelete.net'in haberine göre WhatsApp, şu anda kişiselleştirilmiş avatarların çıkartma olarak kullanımı ile ilgili yeni bir özellik üzerine çalışıyor gibi görünüyor. Daha önce, WhatsApp’ın kullanıcıların video görüşmeleri için avatar kullanmalarına olanak sunmasına dair raporlar bulunuyordu. Şimdi ise kullanıcıların avatarlarını çıkartmaya dönüştürme özelliğinden bahsediliyor.

Yeni özellikle Android için WhatsApp beta sürümü 2.22.21.3‘te ortaya çıkmış durumda. Ancak henüz test aşamasının geniş çapta erişilebilir olmadığını belirtmekte fayda var. Güncellemenin beta topluluğunun daha geniş bir bölümüne ne zaman sunulacağına dair henüz net bir bilgi bulnunmuyor. Bununla birlikte bekleyişin ise uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz.

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekren görüntüleri ise yeni avatar çıkartmalarının nasıl olacağını gözler önüne seriyor. Görünüşe göre bu avatar tabanlı çıkartmalar farklı şekillerde bir set halinde sunulacak. Bu çıkartmaları bireysel veya grup sohbetlerinde göndermenin yanı sıra, kullanıcılar avatarlarını varsayılan profil resimleri olarak da ayarlayabilecekler.

WhatsApp, sunduğu yeni özellikler ile birlimte rakiplerine karşı elini güçl tutma hedefinde. Diğer yandan metaverse evreni için hazırlanan şirket, bu sayede kullanıcılarının avatar kullanımına alışması için ilk adımları atıyor olabilir.