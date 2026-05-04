WhatsApp, avatar özelliğini kaldırıyor

Popüler uygulamalar, birbirlerinden özellik kopyalamaya bayılıyor. Meta da WhatsApp için Snapchat'te uzun bir süredir olan özellik olan avatarları WhatsApp profillerine getirmişti. Burada kullanıcılar kendilerinin dijital bir versiyonlarını hazırlıyor ve profil fotoğrafı olarak kullanabiliyordu.

WABetaInfo tarafından aktarıldığına göre WhatsApp'taki bu avatarlar imkanı iOS ve Android kullanıcıları için kademeli olarak kaldırılacak.

Her ne kadar profillerdeki avatarlar gidecek olsa da hazırlanan avatar çıkartmaları konuşmalarda kalmaya devam edecek. Yeni avatar oluşturma ya da düzenleme imkanı birkaç hafta içinde tamamen bitecek.