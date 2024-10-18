WhatsApp çok yakında daha koyu bir temaya ulaşabilir
WhatsApp'ta halihazırda koyu tema bulunuyor ancak yeni güncellemede arayüzün çok daha yoğun bir siyaha büründüğü aktırılıyor.
WhatsApp için çok daha koyu renkli bir tema üzerinde çalışılıyor. Bu uygulamanın en son Android beta güncellemesinde ortaya çıktı. Test sürecinin başladığı yeni temanın OLED ekranlı telefonlarda fark yaratması bekleniyor.
WHATSAPP İÇİN GERÇEK KOYU TEMA
Beta sürecinde görüntülenen yeni koyu tema, mevcut koyu moda kıyasla, uygulamanın ve konuşmaların daha belirgin görünmesini sağlayan çok daha koyu tonda ve koyu siyah renkli bir arayüz sunuyor.
Uygulama için çok daha koyu renkli modun ne zaman sunalacağı bilinmiyor.
Etiketler: #whatsapp #WhatsApp Android
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