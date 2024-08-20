WhatsApp için kullanıcı adınızı seçtiniz mi? İşte yeni özellik
WhatsApp'a tıpkı Telegram'da olduğu gibi kullanıcı adları geliyor. Bu sayede kişiler telefon numaralarını herkese vermek zorunda kalmayacak.
WhatsApp'a gelecek kullanıcı adlarının yanı sıra kullanıcı adını PIN ile koruma altına almak mümkün olacak. İstenmeyen etkileşimleri sınırlamak için atılan bu adım sayesinde kullanıcıların platformda daha güvenli dolaşması sağlanacak.
YENİ WHATSAPP ÖZELLİĞİ
WhatsApp'ın beta sürümünde yer alan bu özellik, kullanıcı adı ayarlarken, istenmeyen etkileşimler için PIN ayarlaması yapmaya odaklanıyor. Bu sayede PIN'inizi bilmeyen kişiler WhatsApp üzerinden size mesaj gönderemeyecekler.
Kullanıcılara üç gizlilik seçeneği ile sunulacak bu imkanlar, kullanıcı adı, telefon numarası ve dört haneli PIN içeren kullanıcı adı olacak. Bu sayede dileyen kişiler, mesajlaşmak istediği kişiyle bu yollardan biriyle iletişim kurabilecek.
Özellik ilk olarak Android cihazlar için WhatsApp'ın 2.24.18.2 beta sürümünde fark edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'deki 'paylaşılmayan' o anket sızdı
- Özgür Özel’den yanıt geldi!
- 'O listeden sadece bir aile kaldı'
- 'Defterleri karıştırdıkça...'
- Suavi'nin konserine saldırı girişimi!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Özgür Özel ayağının nasıl kırıldığını anlattı
- O görüşmede dikkat çeken takvim ayrıntısı
- CHP'den 'Can Atalay' hamlesi
- 12 şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı!