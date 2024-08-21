WhatsApp dolandırıcılığına karşı alınabilecek önlemler: WhatsApp dolandırıcılığı nasıl anlaşılır?

Yayınlanma: 21.08.2024 - 14:44

Güncelleme: 21.08.2024 - 14:44

WhatsApp, dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan popüler bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Ancak, bu popülarite dolandırıcıların dikkatini çekmiş ve WhatsApp dolandırıcılığı giderek yaygınlaşmıştır. Dolandırıcılar, çeşitli yöntemlerle kişisel bilgilerinizi çalmaya, para kazanmaya veya sizi zarara uğratmaya çalışabilirler. Peki, WhatsApp dolandırıcılığına karşı alınabilecek önlemler nelerdir, WhatsApp dolandırıcılığı nasıl anlaşılır? İşte, ayrıntılar...

WHATSAPP DOLANDIRICILIĞI NASIL ANLAŞILIR?

1. Şüpheli mesajlar ve bağlantılar:

Dolandırıcılar genellikle size şüpheli mesajlar gönderir ve bu mesajlar genellikle cazip tekliflerle veya acil durumlarla ilişkilidir. Bu mesajlarda yer alan bağlantılara tıklamadan önce dikkatli olun. Bağlantılar genellikle sizi sahte web sitelerine yönlendirebilir.

2. Kişisel bilgiler talebi:

Gerçek bir kurum veya kişi, WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinizi doğrudan talep etmez. Şüpheli kişiler sizden şifre, kredi kartı numarası veya diğer hassas bilgileri talep ediyorsa, bu bir dolandırıcılık girişimi olabilir.

3. Acil durumlar ve tehditler:

Dolandırıcılar acil durum yaratmaya çalışarak sizi paniğe sürüklemeye çalışır. Örneğin, hesabınızın bloke olacağı veya büyük bir kazanç elde edebileceğiniz gibi tehditler ve vaatlerde bulunabilirler. Bu tür mesajlar genellikle sahteciliktir.

4. Tanımadığınız numaralardan gelen mesajlar:

Tanımadığınız numaralardan gelen ve sizi bilinmeyen bir kaynağa yönlendiren mesajlara karşı dikkatli olun. Dolandırıcılar, genellikle tanımadığınız kişilerden mesajlar gönderir ve sizi kişisel bilgilerinizi paylaşmaya ikna etmeye çalışır.

ŞÜPHELİ MESAJLAR NASIL GÖRÜNÜR?

Aldığınız mesajın şüpheli olduğunu veya mesajı gönderen kişinin güvenilir olmadığını, bazı ipuçlarına bakarak belirleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken mesaj türleri:

Yazım ve dil bilgisi hataları içeren mesajlar.

Bir bağlantıya dokunmanızı, bir bağlantı üzerinden yeni özellikleri etkinleştirmenizi veya bir uygulama indirmenizi isteyen mesajlar.

Kredi kartı veya banka hesap numarası, doğum tarihi ya da şifre gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmanızı isteyen mesajlar.

Bir mesajı başkalarına iletmenizi isteyen mesajlar.

Para isteyen veya WhatsApp’ı kullanmak için ödeme yapmanız gerektiğini iddia eden mesajlar.

Dolandırıcının tanıdığınız biri gibi davrandığı mesajlar.

Mesaj piyango, kumar, iş fırsatı, yatırım veya krediyle ilgilidir.

Bu kişi, kişisel bilgiler istemeden önce güveninizi kazanmak için sizinle sohbet etmeye başlar.

WHATSAPP DOLANDIRICILIĞINA KARŞI NASIL ÖNLEMLER ALABİLİRSİNİZ?

1. Durun ve düşünün:

Şüpheli davranışlar olup olmadığını gözlemleyin.

Mesaj bilinmeyen bir numaradan mı geldi?

Telefondaki kişi sizi acele etmeye zorluyor mu?

Telefondaki kişi tehdit edici şekilde konuşuyor veya ona güvenmenizi istiyor mu?

Para transfer etmeniz veya parola, anahtar ya da kişisel bilgilerinizi paylaşmanız isteniyor mu?

2. Sohbet etmeyi bırakın:

Aramayı sonlandırın veya kullanıcıya cevap vermeyi bırakın. Kişinin kimliğini doğrulayamıyorsanız hiçbir kişisel veya finansal bilgi paylaşmayın.

3. Engelleyin ve şikayet edin:

Sizinle iletişim kurmasını engellemek için kullanıcıyı engelleyin ve WhatsApp’a şikayet edin. Engelleme ve şikayet etme hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyabilirsiniz.

4. Gizlilik ve güvenlik ayarlarınızı güncelleyin:

Kimlerin kişisel bilgilerinizi görebileceğini ve sizinle iletişime geçebileceğini kontrol etmek için gizlilik ayarlarınızı düzenleyin. Hesabınızın güvenliğini artırmak için iki adımlı doğrulamayı da etkinleştirebilirsiniz.