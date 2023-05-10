WhatsApp kapalı olsa bile kullanıcıları dinliyor! Elon Musk'tan tepki
WhatsApp uygulamasının Android telefonlarda kapalıyken bile mikrofonu dinlediği ortaya çıktı. Ünlü iş insanı Elon Musk konuyla ilgili tepki gösterdi.
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, Android telefonlarda uygulama kapalıyken bile mikrofonun etkin olduğu ve dinleme yaptığı iddialarıyla gündeme geldi.
Kullanıcılar arasında yayılan bu iddialara göre, WhatsApp uygulaması kapalı olsa bile mikrofon sürekli açık kalıyor ve bu sayede kullanıcıların gizli konuşmaları dinleniyor.
WhatsApp henüz bu iddialara resmi bir yanıt vermedi ancak bu durum, kullanıcıların endişelerini artırdı. Özellikle özel hayatın gizliliğine önem veren kullanıcılar, WhatsApp uygulamasına güvenlerini sorgulamaya başladı.
Ünlü iş insanı Elon Musk Twitter hesabından konu ile ilgili tepkisini gösterdi. Musk "WhatsApp'a güvenilmez" dedi.
WhatsApp cannot be trusted https://t.co/3gdNxZOLLy— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023
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