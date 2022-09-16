WhatsApp çevrim içi olmayı gizleme özelliğini getiriyor

16 Eylül 2022 Cuma, 22:05

WhatsApp kısa bir süre önce yeni bir güncelleme aldı. Bu güncelleme ile bazı yenilikler gelirken, güvenlik tarafında da önemli adımlar atıldı. İşte bunun yanında bir süredir kullanıcılar tarafından beklenen çevrim içi olduğunu gizleme özelliğini geliştiriyor.

WhatsApp isteyenlerin çevrim içi görünümünü de gizlemeye olanak sağlayacak

Bildiğiniz üzere WhatsApp üzerinden, profil fotoğrafı, durum ve son görülme gibi kısımlar istenilirse gizlenebiliyor. Okundu bilgisi de karşı taraftan gizlenebiliyordu ancak çevrim içi olma bilgisi gizlenemiyordu. Bu yeni özellik artık buna da imkan verecek gibi duruyor.

WABetaInfo tarafından yayımlandığı kadarıyla Android için WhatsApp'ın beta sürümleri olan 2.22.20.07 ve 2.22.20.9 güncellemelerinde çevrim içi olma durumunu gizleme özelilğinin gelmesi bekleniyor.