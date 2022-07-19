Whatsapp durum sesli mesaj özelliği nedir? Whatsapp'a yeni özellik mi geldi? Whatsapp 2022 yenilik mi geldi?

19 Temmuz 2022 Salı, 16:52

Dünya çapında 2 milyar insana hizmet veren mesajlaşma uygulaması Whatsapp, geçen günlerde kulllanıcılarına yeni bir özelliğin geleceğini duyurdu. WhatsApp, durum güncellemesi olarak paylaşabileceklerinize bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. İşte Whatsapp'ın yeni özelliği...

WHATSAPP'A YENİLİK Mİ GELDİ?

Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait olan ünlü mesajlaşma uygulaması Whatsapp, duyurduğu yeni özellikle birlikte, WhatsApp Android 2.22.16.3 sürümü ile durum güncellemelerine sesli mesaj seçeneği de ekleyecek. Kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecekler. WhatsApp bu özelliğin adını “voice status” olarak belirledi.

WHATSAPP DURUMDA SESLİ MESAJ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Görüntülerde durum sayfasının alt tarafında artık bir mikrofon simgesi bulunuyor ve kullanıcılar bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile paylaşabiliyorlar.

Mikrofonun altında, alışılageldik metin, fotoğraf, video paylaşma seçenekleri yer alıyor. Whatsapp, sesli durum bildirimlerini uçtan uca şifreleyecek ve sadece seçilen kişilere gösterecek.

WHATSAPP YENİ ÖZELLİK NE İŞE YARIYOR?

Bundan dolayı herkese mesaj göndermek yerine durumunuza sesli bir mesaj bırakmak, toplu iletişim kurmanızı daha kolay hale getirebilir.

WHATSAPP'IN KURULUŞU VE TARİHÇESİ

24 Ocak 2009 yılında Jan Koum, Kaliforniya'da WhatsApp'ı kurdu. Kulağa direkt olarak "naber" anlamına gelen "Whats Up?" kelimesinden türeyerek kurulmuştur. 2012 yılında Whatsapp hem android hem de ios için resmen erişime sunulmuş oldu. Whatsapp'ın sahibi aynı zamanda Facebook'unda sahibi olan Mark Zuckerberg'dir. Whatsapp yazılımları ABD'de üretilmekte ve özellikleri burada sunulmaktadır.