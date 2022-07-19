Vajinismus nedir? Vajinismus belirtileri nelerdir? Vajinismus tedavisi nasıl olur?

19 Temmuz 2022 Salı, 15:17

Yapılan bilimsel çalışmalarda, vajinismus bir cinsel sorun olarak ‘hastaların en fazla hekime başvurma nedenidir'. Ülkemizde 2006 yılında yapılan bir çalışmaya göre her 10 kadının birisinde vajinismus sorunu izlenmektedir. Peki, birçok kadının yaşadığı vajinismus nedir?

VAJİNİSMUS NEDİR?

Cinsel ilişki esnasında acı çekileceğine dair yaşanılan şiddetli korku ve bu korkuya bağlı yaşanılan kasılmaların cinsel birleşmeye izin vermemesi vajinusmusdur.

Vajinismusun en belirgin özelliği vajinal kasların istem dışı kasılmasıdır. Vajinismuslu kadın vajina kaslarının kasılmasını yönetemez veya durduramaz. Kasların kasılma sıklığı ve şiddeti her kadında farklıdır. Bu kasılmalar cinsel birlikteliği (penetrasyon) imkansız hale getirir.

VAJİNİSMUS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Penisin vajinaya girişinin ağrılı ya da zor olması.

Cinsel ilişki sırasında yaşanan acı, yanma, gerginlik ve batma hissi.

Jinekolojik muayene esnasında zorlanma veya jinekolog hekime izin verememe.

Cinsel ilişki sırasında bacaklarını kapatma, eşini itme, kalçayı geriye veya yana kaydırarak kendisini gösteren kaçınma davranışları.

Vücudun karın, kalça, göğüs, bacak, kol, bel gibi değişik kas gruplarında yaşanılan spazmlar.

Birleşmenin tam olarak değil yarım şekilde gerçekleşmesi

Her cinsel pozisyonda değil, birkaç pozisyonda ve zorlanarak birleşmenin gerçekleşebilmesi.

VAJİNİSMUS NEDEN OLUR?

Geleneksel, baskıcı, koruyucu kollayıcı aile yapısı ile yetiştirilme.

‘İlk gece’ ile ilgili daha önceden duyulan yanlış bilgiler.

Geçmişte yaşanılan cinsel travmalar (taciz, tecavüz, ensest ilişkiler).

Kızlık zarı, vestibul ve vajinanın doğuştan gelen veya sonradan kazanılan fiziksel problemler.

VAJİNİSMUS TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Vajinismus tanısı öncelikle cinsel terapiler konusunda deneyimli bir jinekolog hekim tarafından yapılan jinekolojik muayene ve hastanın alınan öyküsü sonrasında konulur.

Vajinismus sorunu pek çok faktörlere bağlı olarak (multifaktöriyel) gelişebildiğinden ötürü her hasta için standart bir tedavi yöntemi yoktur; tamamen kişiye özel, uzman doktor tarafından belirlenen terapi yöntemleri ile çözüm aranmaktadır. Vajinismus tedavi edilmeden kendiliğinden geçebilecek bir hastalık değildir. Tedavinin ilk aşamasında hastalığın kabullenilmesi en önemli adımdır. Özellikle tedavi sırasında eşlerin desteği oldukça önem taşımaktadır.

Uzman hekim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu hastalığın fiziksel veya psikolojik nedenleri belirlenir ve doğru tedavi planı uygulanır.

Vajinismus rahatsızlığı yaşayan bir kadın, bir an önce tedavi için bir uzmana başvurulmalıdır.