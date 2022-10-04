WhatsApp ekran görüntüsü almayı zorlaştırmak istiyor

04 Ekim 2022 Salı, 23:52

WhatsApp'ın iOS beta sürümünde fark edilen yeni özelliğe göre platformun sunduğu 'bir kez görüntüle' olarak işaretlenebilen medya içeriklerinin kaydı artık alınamayacak. Zaten galeriye kaydedilmemesi ya da tek sefer görülmesi için gönderilen bu medya içeriklerinin ekran görüntüsü ya da ekran kaydı almak suretiyle kaydedilmesi mümkündü. Bu özellik ise söz konusu durumnu önüne geçecek.

YENİ ÖZELLİK İLE EKRAN GÖRÜNTÜSÜ YA DA KAYDI ALAMAYACAKSINIZ

WABetaInfo tarafından Twitter üzerinden paylaşılan ekran görüntüsüne göre özellik bir güvenlik uyarısı veriyor. Bir kez görüntüle olarak işaretlenen medya içeriklerinin herhangi bir kaydı alınmak istendiğinde güvenlik politikası sebebiyle ekran görüntüsünün alınamadığı ibaresi görünüyor.

Yeni WhatsApp beta özelliği aynı zamanda farklı uygulamalar ile kayıt alınabiliyor mu test edildi. Aktarıldığı kadarıyla özellik sebebiyle başka uygulamalardan kayıt alınsa bile ekran görüntüsü/kaydı siyah oluyor. Öte yandan ekran görüntüsü almaya çalışsanız dahi karşı tarafa bildirim gitmiyor.

Özellik şu anda beta kullanıcılarının deneyebildiği bir seçenekken, ilerleyen dönemde eğer beğenirse bütün kullanıcılara sunulabilir.