WhatsApp hızlı cevap özelliği ile gündemde
WhatsApp için yenilikler gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni ortaya çıktığı kadırıyla hızlı bir cevap özelliği uygulamaya eklenecek.
WhatsApp için yeni özellikler geliştiriliyor. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla gönderilen fotoğraf, video ve diğer medya içeriklerine hızlı cevap verilebilecek. WABetaInfo'ya göre açılan medyanın alt kısmında ayrı bir şekilde cevap verme bölümü olacak. Bu sayede cevap vermek amacıyla kullanıcılar geriye dönmek zorunda kalmadan cevaplayabilecek.
WHATSAPP İÇİN YENİ ÖZELLİK
Bunun dışında WhatsApp, üretken yapay zekayı platforma daha çok dahil ediyor. Kanallar için hızlı bağlantı kopyalama, kolayca çıkartma oluştuma ve yeni bir arama sistemi getirmeye hazırlanıyor.
Aynı zamanda yeni bir arayüz tasarımı da uygalama için test ediliyor.
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