Android için WhatsApp'ta planlanan tasarım değişikliği

Yayınlanma: 29.09.2023 - 09:43

Güncelleme: 29.09.2023 - 09:43

WhatsApp sürekli güncelleniyor ve yeni özellikler kazanıyor. Meta çatısı altında bulunan WhatsApp için bu sefer de tasarım tarafında değişiklik yapılması planlanıyor. Bu kapsamda, WhatsApp Android uygulaması değişiyor. Uygulamanın ana ekranı değişirken, normal mod ve karanlık modlardaki sohbet pencereleri yenileniyor.

ANDROID İÇİN WHATSAPP UYGULAMASI YENİLENİYOR

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntülerinde uygulamanın nasıl değişeceği görülüyor. İlk etapta kaldırıldığı fark edilen üç nokta seçeneği artık ana sohbet ekranında yer almıyor. Oradaki işlevlere nasıl ulaşılacağı henüz belli değil.

Karanlık moddaki ana ekranda sohbet çubukları ve sohbetler daha belirgin hale getiriliyor.

Sohbet ekranlarının güncellenmesi ise daha modern ve şık bir görünüm sağlanması için yapılıyor. iOS'taki WhatsApp gibi dosya eki göndermeyi sağlayan simge '+' ile değiştirildi.

Bir diğer yandan ayarlar kısmı kullanıcı arayüzüne uygun olarak yeniden tasarlanıyor.