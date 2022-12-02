WhatsApp'tan kullanıcıları büyük bir dertten kurtaracak yeni özellik

02 Aralık 2022 Cuma, 10:43

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün yeni özellikleriyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Platform, en son anket oluşturmanıza olanak tanıyan bir özelliği kullanıma sunmuştu.

Şimdi ise uygulamaya aslında birkaç yıl önce de denenen yeniliğin geleceği ortaya çıktı.

WebTekno'nun WABetaInfo'dan aktardığına göre WhatsApp, sohbetlerde arama yapmayı kolaylaştıracak ‘tarihe göre arama’ özelliğini getirecek.

Bu özellik, aslında iki yıl önce de platform tarafından denenmiş, ancak kullanıma sunulmamıştı.

MESAJLARDA İSTEDİĞİNİZ TARİHE GİDEBİLECEKSİNİZ

WABetaInfo’ya göre ’22.19.0.73’ kodlu yeni bir iOS beta güncellemesinde bu özellik görüldü. Beta kullanıcılarının erişebileceği özellik, bir sohbet içerisinde istediğiniz bir tarihe atlamanızı mümkün hâle getiriyor.

Bu tarz bir özellik, uygulamada tam tarihini bilmediğiniz mesajları aradığınız zamanlarda oldukça yararlı olacak.

Ayrıca paylaşılan ekran görüntüleri, tarihe göre arama seçeneğinin nasıl kullanılabileceğini de gösteriyor.

Buna göre özellik, sohbetlerde mesaj ararken klavyenin sağ üst kısmına denk gelen yerde beliren takvim simgesiyle kullanılabilecek. Kullanıcılar bu simgeye tıkladığında istedikleri tarihi seçerek aradıkları güne ulaşabilecek.

WhatsApp’ın bu yeni özelliği ne zaman geniş çapta kullanıma sunacağı ise henüz bilinmiyor.