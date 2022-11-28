WhatsApp masaüstü için yeni özelliği test ediyor

28 Kasım 2022 Pazartesi, 07:15

WhatsApp masaüstü versiyon için yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Özelliklerden biri gruplar özelinde sessize alma fonksiyonu olarak bizleri karşılıyor.

ÖZELLİK TEST AŞAMASINDA

WABetaInfo tarafından fark edilen ve bir blog yazısı ile duyurulan WhatsApp'ın test ettiği özellikler şu şekilde paylaşıldı:

Masaüstü için yeni bir kısayol test eden WhatsApp, bir süre önce gruplara üye ekleme limitini 1024 kullanıcıya kadar yükseltti. Fazla sayıda kişinin yer aldığı gruplar, bildirimlerin fazla olmasına neden oluyor. Bu sebeple bazı kullanıcılar, gruplardan çıkmak yerine Sessize Al seçeneğini kullanmayı seçiyor.

WhatsApp tam da bu sorun için kullanıcıların grupları daha kolay sessize alabilmesi için Sessize Alma Kısayolu geliştiriyor.

Özellik test aşamasında WhatsApp'ın masaüstü versiyonunda sağ üst kısımda konumlandırılıyor.