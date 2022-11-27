WhatsApp veri sızıntısı: 487 milyonun numarası satışa çıktı
WhatsApp en popüler mesajlaşma uygulaması olma özelliğini sürdürürken, yeni bir sızıntı ile gündeme geldi.
WhatsApp bir süredir gelen yeni özellikler sebebiyle konuşurken, 84 farklı ülkedeki kullanıcıların bilgilerinin satışa çıkmasıyla güneme gelmeye başladı. Önemli sızıntı, 487 milyon WhatsApp kullanıcısının telefon numarasının satışa çıkmasıyla alakalı.
TÜRKİYE'DEN 20 MİLYON KİŞİNİN TELEFON BİLGİSİ SIZDIRILDI
Cybernews tarafından incelenen bir sızıntı belgelerinde, doğrulanan iddialar satışların bir paket şeklinde gerçekleştiğini orata çıkarttı. Farklı ülkelerden milyonlarca insanan telefon numalarını satışa çıkartmaya dayanan bu veri sızıntısı yeni gündem konusu haline geldi.
Dünya çapında 2 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan WhatsApp sızıntıları hakkında; 84 ülkeden WhatsApp kullanıcı verileri yer aldığı aktarıldı. 32 milyonu ABD olmak üzere, Mısır'dan 45 milyon, İtalya'dan 35 milyon, Suudi Arabistan'dan 29 milyon, Fransa'dan 20 milyon ve Türkiye'den yaklaşık 20 milyon kullanıcı verisinin yer aldığı belirtildi.
Söylendiği kadarıyla Rusya'dan 10 milyon, İngiltere'den de 11 milyondan fazla kişinin telefon numarası yer alıyor. Dolandırıcılık faaliyetleri için satışa çıkartılan telefon numaları hakkında WhatsApp tarafından bir önlem alınması bekleniyor.
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