WhatsApp telefon özelliği kazanıyor!

WhatsApp'te telefon numarası çevirerek arama yapılabilecek. Yani kişileri rehbere kaydetmeye gerek kalmadan uygulama üzerinden aranacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:48
WhatsApp telefon özelliği kazanıyor!
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WhatsApp kısa bir süre içinde telefon özelliği kazanacak. Buna göre kişileri rehberinize kaydetmeye gerek kalmadan direkt uygulama üzerinden aramak mümkün hale gelecek. Beta sürümünde ortaya çıkan bu yeni özellik, şu anda test aşamasında ancak yakında sunulması bekleniyor.

WHATSAPP İÇİN UYGULAMA ÜZERİNDEN ARAMA YAPMA GELİYOR

Daha önce Meta, WhatsApp için rehbere kayıtlı olmayan numaralarla hızlı bir şekilde sohbet edebilmek adına bir özellik sunmuştu. Buna benzer şekilde WhatsApp'tan çıkmadan arama yapabilmek için numara çevirme özelilği getiriyor.

Android için 2.24.9.28 beta sürümünde ortaya çıkan özellik, kısa süreli ya da tek seferlik görüşülecek kişileri telefon rehberine kaydetmeden WhatsApp üzerinden konuşabilmeye olanak tanıyacak.

WhatsApp için bir diğer özellik ise topluluklardaki grupların gizlenmesine yönelik olacak. Gizli grup adı verilen özellik, yalnızca davet edilen üyelerin grubu bulup katılmasına ve topluluk yöneticilerinin grubu bulup kaldırmasına olanak tanıyacak.


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