WhatsApp: 'On milyonlarca kişi' mesajlaşma uygulamasına gizlice erişim sağlıyor

WhatsApp'ın Yöneticisi Will Cathcart, mobil uygulamanın yasaklı olduğu ülkelerde "on milyonlarca kişinin" geçici teknik çözümlerle WhatsApp'a gizlice erişim sağladığını söyledi.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 01.05.2024 - 10:14
WhatsApp: 'On milyonlarca kişi' mesajlaşma uygulamasına gizlice erişim sağlıyor
Abone Ol google-news
Getty Images
Meta'nın sahip olduğu WhatsApp'ın dünya çapında 2 milyar kullanıcısı var

WhatsApp'ın Yöneticisi Will Cathcart, mobil uygulamanın yasaklı olduğu ülkelerde "on milyonlarca kişinin" geçici teknik çözümlerle WhatsApp'a gizlice erişim sağladığını söyledi.

Birçok Batılı mobil uygulama gibi WhatsApp İran, Kuzey Kore ve Suriye'de yasak.

Son olarak WhatsApp'ın yasaklı olduğu ülkeler listesine geçen ay Çin eklenmişti.

Katar, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer ülkeler uygulamadaki sesli arama gibi bazı özellikleri kısıtlıyor.

Ancak WhatsApp, kayıtlı telefon numaraları sayesinde kullanıcılarının gerçek konumunu görebiliyor.

BBC'ye konuşan Cathcart, "WhatsApp kullanan insanlara dair çok sayıda sistematik olmayan veriye sahibiz. Engellendiğimiz bazı ülkelere baktığımızda hâlâ on milyonlarca insanın WhatsApp'a bağlandığını görüyoruz" dedi.

'Sürekli bir tehdit ve savaş'

Buna ek olarak Çin, Apple'dan Çinli iPhone kullanıcılarının mobil uygulama mağazası AppStore'dan WhatsApp indirmesini engellemesini istemişti. Cathcart bu hamleyi "talihsiz" olarak nitelendirse de ülke hiçbir zaman popüler mesajlaşma uygulamasının ana pazarlarından biri olmamıştı.

Diğer yandan Çin'de Android kullanıcıları resmi uygulama mağazasına gitmek zorunda olmadan WhatsApp'ı indirebiliyor.

Cathcart, VPN'lerin yükselişinin ve WhatsApp'ın geçen Haziran'da devreye aldığı Proxy (vekil sunucu) hizmetinin uygulamaya erişimin devam etmesini sağladığını söyledi.

BBC
WhatsApp Yöneticisi Will Cathcart

Çin, her ikisi de yalnızca gönderenin ve alıcının içeriği okumasını sağlayan uçtan uca şifreleme özelliğine sahip WhatsApp ve Signal'in yanı sıra Telegram'ı yasakladı. Ülke Meta'nın sahip olduğu Instagram'la bağlantılı mikroblog uygulaması Threads'in kaldırılmasını talep etti.

Cathcart uzun süre boyunca Batılı teknoloji platformlarının başarılı bir şekilde ihraç edilmesinin liberal demokrasinin değerlerinin yayılmasında kilit rol oynadığını düşünüyordu.

Ancak Batı'nınözgür ve açık internet idealleriyle birlikte gücünün de azaldığını kabul ediyor.

Cathcart BBC'ye verdiği demeçte, "bunun bir mücadele olduğunu" düşündüğünü söyledi:

"Dünya çapında insanlara otoriter hükümetlerin gözetiminden ve hatta sansüründen uzak güvenli gizli iletişim sağladığımız gerçeğinden büyük gurur duyuyoruz.

"Fakat bu sürekli bir tehdit ve savaş."

'İnsanlar, uçtan uca şifrelemenin ne olduğunu bilmeseler bile gizliliğe önem veriyorlar'

Çin'e ait TikTok'un ulusal güvenlik nedeniyle yasaklanması ihtimalinin oluştuğu ABD de artık bu savaşa katıldı.

Cathcart, Birleşik Krallık da dahil olmak üzere hükümetlerin uçtan uca şifrelemeyi yasaklama ve polisin şüphelilerin mesajlarını okumasına izin verme yönündeki girişimlerinin sürmesi konusunda endişeli olduğunu belirtti.

BBC'ye, "Ne yazık ki tartışmanın bittiğini düşünmüyorum" dedi ve ekledi:

"İnsanlar, uçtan uca şifrelemenin ne olduğu ve nasıl çalıştığından haberdar olsun ya da olmasınlar gizliliğe önem veriyorlar.

"Ve bu konuda bu kadar çok iletişim kurmamızın nedenlerinden biri de bu, bunun ne anlama geldiği ve neyin tehlikede olduğu konusunda gerçekten net olmaktı."


BBC Türkçe
whatsapp haberleri erişim haberleri

İlgili Haberler

WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'

WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'
İnanması güç fakat 58 yaşında! Genç görünümünün sırrı ne?

İnanması güç fakat 58 yaşında! Genç görünümünün sırrı ne?
Ayaklarda ortaya çıkıyor: Sessiz katilin üç işareti

Ayaklarda ortaya çıkıyor: Sessiz katilin üç işareti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yanıtı: 'Eğer büyük takımda çalışıyorsanız...'

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yanıtı: 'Eğer büyük takımda çalışıyorsanız...'
Bu besinleri tüketmeyin! Karaciğeri anında bitiren 10 besin

Bu besinleri tüketmeyin! Karaciğeri anında bitiren 10 besin
Hülya Avşar 'veteran komedyen' polemiğine dahil oldu!

Hülya Avşar 'veteran komedyen' polemiğine dahil oldu!
Okulda elektronik sigarayla yakalandı: Ailesine bildiren müdür yardımcısını bıçakladı

Okulda elektronik sigarayla yakalandı: Ailesine bildiren müdür yardımcısını bıçakladı
Doğuştan temiz kalpli olan 3 burç: Bu burçlar adeta kanatsız melekler...

Doğuştan temiz kalpli olan 3 burç: Bu burçlar adeta kanatsız melekler...
Oğlu kocasından büyük! Yaş farkını umursamadan ilişkilerini savundular

Oğlu kocasından büyük! Yaş farkını umursamadan ilişkilerini savundular
Şanlıurfa'da ilk hasat yapıldı: Kilosu 14 TL

Şanlıurfa'da ilk hasat yapıldı: Kilosu 14 TL
Türk vatandaşı Kudus’te İsrail polisini bıçakladı…Şanlıurfa’da İmam çıktı!

Türk vatandaşı Kudus’te İsrail polisini bıçakladı…Şanlıurfa’da İmam çıktı!