WhatsApp iOS için şifresiz güvenli giriş sundu! Nasıl etkinleştirilir?

Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:39

Güncelleme: 25.04.2024 - 11:39

WhatsApp, Android ve iOS tarafı için fraklı özellikleri farklı zamanlarda getiriyor. Bu sefer öncesinde Android için sunduğu özellik, iOS kullanıcıları için geldi. Passkey adı verilen özellik SMS doğrulamasına gerek kalmadan kullanıcıların hesaplarına giriş yapmasına olanak sağlıyor. Bu özellik güvenli ancak şifresiz bir giriş yapmayı sağlıyor. Peki WhatsApp'a şifresiz giriş nasıl etkinleştiriliyor? İşte cevabı:

WHATSAPP İÇİN ŞİFRESİZ GİRİŞ NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?

WhatsApp passkey, geleneksel şifre/parola yerine geçiyor. Bu da cihaz doğrulaması aşamasının geçilmesine ancak çalınabilecek bir parolanın olmaması demek oluyor. Bu sayede parola aslında FaceID, TouchID ya da cihazın ekran kilidi ile sağlanıyor ve çok daha hızlı ve güvenli bir yol sunulmuş oluyor.

Normalde kullanıcıların telefonlarına gelen tek seferlik SMS doğrulama koduyla bu sorun çözülüyordu.

Kullanıcıların öncelikle WhatsApp'ı açması gerekiyor daha sonra> Ayarlar bölümünden> Passkey yani Geçiş Anahtarları kısmına dokunun> Geçiş anahtarı oluştur kısmına basın> devam edip ilerleyin> ekran kilidi kullanarak passkey oluşturma ile artık SMS'i beklemeye gerek kalmayacak.