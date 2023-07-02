WhatsApp için video tarafında yeni bir dönem yolda
WhatsApp'ın bir bir yeni özellikleri ortaya çıkarken, HD video için adım atıldı.
WhatsApp'ta her gün farklı özelliklerin sunulacağı ortaya çıkıyor. Daha önce HD fotoğraf adımının ardından şimdi de popüler platform için HD video gönderme opsiyonu geliyor. WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan özellik, fotoğraf için 4096x2692 piksel çözünürlüğü destekleyeceğini ortaya koyuyordu.
WhatsApp burada HD için sıkıştırma gerçekleştiriyor yüksek kalite fotoğraf göndermeye imkan tanıyor. Bunu aynı zamanda video tarafı için de getirmeye hazırlanıyor.
Beta sürümünde ortaya çıktığı kadarıyla video göndermek için de SD ya da HD sürümler sunulacak. SD 416x880 piksel çözünürlük sunarken, HD tarafı ise 608x1296 piksel çözünürlük olacak.
Özellik kullanıma açıldığında hem iOS hem de Android kullanıcıları için sunulması gündemde.
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