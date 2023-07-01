WhatsApp'a QR ile mesaj taşıma özelliği geliyor

WhatsApp'ın kullanıcı sayısı arttıkça fonksiyonel özelliklerin de sayısı artıyor. Bu kapsamda beklenen QR kod ile mesaj taşıma özelliği yakında geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2023 - 14:05
WhatsApp'a QR ile mesaj taşıma özelliği geliyor
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WhatsApp daha pratik bir hale geliyor. Yolda olan özellik ile kullanıcılar QR kod ile mesajlarını taşıyabilecek.

Bu sayede yedekleme yapmaya gerek de kalmayacak. Ancak özellik, aynı işletim sistemlerinde kullanılabilecek. Yani eğer bir iPhone'unuz varsa yeni bir iPhone'a geçecekseniz bu özelliği kullanabileceksiniz. Aynı şey Android taraf için de geçerli.

YENİ ÖZELLİK YALNIZCA AYNI İŞLETİM SİSTEMİNDE TRANSFERE İZİN VERİYOR

Bu özelliğin eksik kısmı da tam burada devreye giriyor çünkü iOS'tan Android'e ya da Android'den iOS'a aktarım yapmak şu an için mümkün olmayacak. Belki de ilerleyen dönemde özellik geliştirilecek ve bu aktarmayı yapmak da mümkün hale gelecek ancak şu an için sunulacak ilk sürümde bu durum söz konusu değil.

Özelliğin ne zaman geleceği bilinmiyor ancak beta tarafındaki kullanıcılara sunulmaya başlandı. 


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