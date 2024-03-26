WhatsApp için yeni özellikler geliştiriliyor

Meta, WhatsApp için yeni yapay zeka özelliklerinin yanı sıra bazı özellikleri de geliştiriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 14:09
WhatsApp için yeni özellikler geliştiriliyor
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WhatsApp için yeni düzenlemeler geliştiren Meta, bunun akabinde gelecek özellikleri de duyurdu. iOS tarafı için gönderilen güncellemede daha önce duyurulan yeni özellikler yer aldı. 

Buna göre sohbetlerde anında görüntülü mesaj kaydedip gönderebiliyorsunuz. Bunu sohbette metin alanının yanındaki kamerayı basılı tutarak başlayabilirsiniz. Öte yandan bir videonun kenarına çift dokunarak videoyu hızlı bir şekilde ileri/geri sarabiliyorsunuz. Sohbetteki ek tepsisi için yeni tasarım da bu güncellemede sunuldu. 

Peki daha neler gelecek?

Mesajlaşma uygulamasına yakında “HD” fotoğraf kalitesi standart olarak seçebilme özelliği getirilecek. Yani yüksek çözünürlüklü fotoğraf göndermek için mevcutta olduğu gibi her defasında HD ayarının aktif edilmesine gerek kalmayacak. 

WABetaInfo tarafından aktarıldığına göre yakında WhatsApp kullanıcıları Meta’nın yapay zeka temelli sohbet sistemi Meta AI ile direkt olarak arama bölümünden etkileşim kurabilecek.


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