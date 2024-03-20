WhatsApp'ta sesli mesaj dinleyemeyenler için yeni özellik

Yayınlanma: 20.03.2024 - 21:51

Güncelleme: 20.03.2024 - 21:51

WhatsApp onlarca yeni özelliği test ederken yeni ortaya çıktığı kadarıyla uygulama sesli mesajları yazıya dökecek. Android kullanıcıları için test sürecini başlatan Meta, bu özellik ile oldukça pratik bir kullanım sunacak.

SESLİ MESAJDAN METİN MESAJINA DÖKME ÖZELLİĞİ YOLDA

Daha önce iOS tarafında test edilen özellik, Android kullanıcıları için de test edilmeye başlandı.

Herkese ne zaman açılacağı bilinmeyen bu özellik, kullanıcıların belirli boyutlarda veri setlerini indirmesiyle direkt cihazda dönüştürme yapmaya imkan sağlayacak. Sesli mesajları dinlemenin mümkün olmadığı durumlarda mesajları yazıya dökmeyi sağlayacak özellik, şimdiden dikkat çekmeyi başardı.