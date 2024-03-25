WhatsApp'a yapay zekalı düzenleme araçları yolda
WhatsApp için getirilecek yapay zeka araçları yolda görünüyor. Meta'nın tanıttığı yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçları geliyor
WhatsApp için getirilecek yapay zeka araçları yolda görünüyor. Meta'nın tanıttığı yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçları geliyor. Burada ChatGPT'de olduğu gibi metin istemleri girilerek arka plan ya da fotoğraflara renk katmak mümkün olacak.
WHATSAPP İÇİN YENİ YAPAY ZEKA DESTEKLİ DÜZENLEME ARAÇLARI
Meta yapay zeka odağında adımlarını atmaya WhatsAp ile devam ediyor. Android için son beta sürümünde fark edilen yapay zeka destekli düzenleme araçları fotoğrafları photoshop kullanmaya gerek kalmadan sadece metin girerek, arka plan görseli oluşturmaya imkan sağlayacak.
Durum güncellemesi özelliğini sunan Meta, WhatsApp'ta burada yapılan paylaşımlara odaklanıyor. WhatsApp'ta birine fotoğraf gönderdiğinizde artık yeni yapay zeka araçları görülecek. Metin istemiyle arka planı değiştirmeyi sağlayan backdrop'un yanı sıra metin istemleriyle fotoğrafa efekt eklemeye yardımcı olacak restyle seçeneği ve son olarak expand olarak adlandırılan özellik, görselleri büyütmeyi sağlayacak.
Söz konusu araçlar, döndürme, kırpma, metin ekleme gibi araçların yer aldığı menünün altında yer alacak.
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