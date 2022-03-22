WhatsApp'a yeni bir seçenek geliyor
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Android için yeni bir özellik geliyor.
Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp yıllardır beklenen dil seçeneği için hazırlıklara başladı.
WhatsApp'a uygulama dili ekleme seçeneği getirecek özellik, Android için son beta sürümü v2.22.8.3'te görüldü.
Haber Global'de yer alan habere göre; Beta kullanıcıları, uygulama dili alanından WhatsApp'ın dilini istediği bir başka dile çevirebilecek. En az 60 dilin bu seçeneklerde yer alması bekleniyor.
Şu anda WhatsApp ilk kurulduğunda uygulama dilini otomatik olarak ayarlıyor.
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