WhatsApp'ın tasarımı değişiyor! Yeni tasarım nasıl olacak?

Yayınlanma: 08.04.2024 - 03:13

Güncelleme: 08.04.2024 - 03:13

WhatsApp için yeni tasarımın yolda olduğu ortaya çıkmıştı. Pek çok açıdan özellikleri ve kullanıcıların kullanıcı deneyimini geliştirmek için çalışmalarını sürdüren Meta, bu sefer de uygulamanın ikonik yeşil rengini güncelleyerek, beyaz renkle kullanıcıları buluşturacak.

Dijital tarafta bir süredir trend sadeleşmek.

Pek çok teknoloji şirketi ürünlerinde daha sade tasarımları tercih etmeye başlarken, uygulama şirketleri de platformlarını sadeleştirmeye gitti.

WHATSAPP'TA TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ

Meta'nın çatısı altında yer alan WhatsApp ise bu bağlamda yenileniyor. Daha önce uygulamanın beta sürümünde beyaz tema ortaya çıkmıştı. Beta testlerinin ötesine geçen yeni tasarım, bazı kullanıcılara sunulmaya başlandı.

WhatsApp'ta yapılan değişiklik uyglamaya girildiğinde üst kısımda yer alan çubuğun yeşilden beyaza döndüğü, WhatsApp yazısının ise yeşil renkte yazıldığı aktarıldı. Öte yandan sohbet pencerelerindeki üst çubuk ve profiller de yeni değişiklikle beyaz arka plana sahip olacak.

Renk değişikliğinin yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.