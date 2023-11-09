WhatsApp, IP adresinizi gizlemenize olanak sağlayacak

Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:12

Güncelleme: 09.11.2023 - 17:14

WhatsApp güvenlik tarafını güçlendirmek istiyor ve bu kapsamda yeni bir özellik kullanıma sunuyor. Bu özellik sayesinde WhatsApp üzerinden yapılan aramalarda IP adresini gizleyebiliyorsunuz.

IP ADRESİ GİZLEME ÖZELLİĞİ

WhatsApp'ın IP adresi gizleme özelliğini açmak için Ayarlar bölümüne gelmek gerekiyor. Burada Gizlilik>Gelişmiş> Aramalarda IP adresini koru kısmına tıklamak yeterli.

IP adresinizi açmak isterseniz bu butona tekrar tıklayabilirsiniz.

Özellik bir dizi güvenlik özelliğine ek olarak siber saldırıları önlemek adına sunuluyor.