WhatsApp, IP adresinizi gizlemenize olanak sağlayacak
WhatsApp için yeni bir güvenlik özelliği kullanıma açıldı. Burada IP adresinin gizlenmesi artık mümkün hale geliyor.
WhatsApp güvenlik tarafını güçlendirmek istiyor ve bu kapsamda yeni bir özellik kullanıma sunuyor. Bu özellik sayesinde WhatsApp üzerinden yapılan aramalarda IP adresini gizleyebiliyorsunuz.
IP ADRESİ GİZLEME ÖZELLİĞİ
WhatsApp'ın IP adresi gizleme özelliğini açmak için Ayarlar bölümüne gelmek gerekiyor. Burada Gizlilik>Gelişmiş> Aramalarda IP adresini koru kısmına tıklamak yeterli.
IP adresinizi açmak isterseniz bu butona tekrar tıklayabilirsiniz.
Özellik bir dizi güvenlik özelliğine ek olarak siber saldırıları önlemek adına sunuluyor.
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