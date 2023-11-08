WhatsApp'a reklam gelmesi konusu tekrar gündemde!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 11:54

Güncelleme: 08.11.2023 - 11:54

WhatsApp için daha önce 'hikayeler arasında ya da konuşmalar arasına' reklamların ekleneceği gündeme gelmişti. Konu gündeme geldikten sonra eleştirilince kapanmıştı ve bir süredir de konuşulmuyordu. Ancak WhatsApp'ın başındaki Will Cathcart yeni yaptığı açıklamada bu konunun tekrar gündeme gelmesi can sıktı.

REKLAMLAR DURUM YA DA KANALLAR BÖLÜMÜNDE YER ALABİLİR

Kullanılmasının ücretsiz olduğu WhatsApp'tan para kazanmak isteyen çatı şirket Meta, konuşmalara değil ancak onun dışında uygulamaya reklam eklemeyi planlıyor.

Burada reklamın geleceği konuşulan kısımlar yeni eklenen kanallar ve bir süredir aktif olarak sunulan durum bölümleri. İlerleyen günlerde konu hakkında daha ayrıntılı ve bilgilendirici açıklamalar bekleniyor.