WhatsApp sohbetleri ve hesabı yeni telefon numarasına nasıl aktarılır?

Yayınlanma: 08.11.2023 - 16:40

Güncelleme: 08.11.2023 - 16:40

WhatsApp, artık sohbet geçmişinizi ve hesabınızı yeni bir telefon numarasına aktarmanıza olanak tanıyor. Ancak bu işlemi dikkatle yapmadan, sohbet geçmişinizi ve ilgili hesap bilgilerinizi kaybetme riski bulunuyor. Bu nedenle, yeni bir telefon numarası kullanmaya başlamadan önce bu adımları takip etmeniz önemli. İşte WhatsApp sohbetlerinizi ve hesabınızı yeni bir telefon numarasına aktarmanızı sağlayacak adım adım talimatlar...

WHATSAPP SOHBETLERİ VE HESABI YENİ TELEFON NUMARASINA NASIL AKTARILIR?



İlk olarak, WhatsApp uygulamasını açın. Ardından, sağ üst köşede bulunan üç noktalı menü düğmesine dokunun. "Daha Fazla Seçenek"i seçin ve ardından "Ayarlar" > "Hesap" > "Telefon Numarasını Değiştir" seçeneklerini takip edin. Eski telefon numarası alanına eski telefon numaranızı girin. (Bu, şu anda WhatsApp hesabınızla ilişkilendirilmiş olan numaradır.) Yeni telefon numarası alanına, WhatsApp sohbetlerinizi ve hesap bilgilerinizi aktaracağınız yeni numarayı girin. Ardından "İleri" düğmesine dokunun. Bu adım çok önemlidir. WhatsApp sohbetlerinizi ve hesabınızı yeni telefon numarasına aktarmadan önce bir yedek oluşturmanız gerekmektedir. Yedeklemeyi oluşturmak için, "Ayarlar" > "Sohbetler" > "Sohbet Yedekleme" > "Yedekleme" yolunu izleyebilirsiniz. Ayrıca, Google Drive yedeklemesini etkinleştirdiğinizden emin olun.

Ayrıca, eski telefon numaranızla ilişkilendirilmiş hesabı silmenin, WhatsApp'ta Numara Değiştir özelliğini kullanırken gerçekleşeceğini unutmayın. Bu işlem zor değil, ancak sohbetlerinizi kaybetmemek için dikkatlice uygulanmalıdır.

Son olarak, yeni telefon numarasını kullanarak kişilerinizi bilgilendirmek isteyip istemediğinizi seçme seçeneğine sahip olacaksınız. Bu tercihi belirlemeniz, yeni numaranızı kullanmaya başladığınızda kişilerinizi bilgilendirecektir.