WhatsApp iPhone'lar için yeni sürümünü Türkiye'deki kullanıcılara açtı

WhatsApp'ın arayüzünü iPhone'ların cam estetiği tasarımına güncellemek için test yaptığı daha önce ortaya çıkmıştı. Yeni tasarım arayüzü bazı ülkelerdeki kullanıcılara yavaş yavaş ulaşırken, Türkiye'deki kullanıcılara da açıldı.

Yeni arayüzle birlikte kullanıcılar cam estetiğinde menü yapısına kavuşuyor.

Yalnızca iPhone değil, sürüm aynı zamanda iPad kullanıcıları için de sunuluyor.

Tasarım güncellemesi, uygulamayı daha modern ve iOS arayüzü ile uyumlu hale getirmek için sunuldu.

Uygulamanın menüsü, alt kısımda yer alan çubuk ve diğer arayüz ayrıntıları şeffaf bir tasarımı benimsemiş oldu. Sohbet ekranı da bu noktada güncelleniyor.

Güncelleme sürümü kullanıcılara aşama aşama sunuluyor.