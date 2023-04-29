WhatsApp'a işe yarayan yeni bir özellik yolda
WhatsApp pek çok özelliği bünyesine eklese de herkese hitap etmiyor ya da 'beklediği' özellikler olmuyor. Yolda olan özellik çok daha fazla kişiye sesleniyor.
En popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan ve 2 milyarı aşkın kullanıcıyla dikkat çeken WhatsApp'ın yeni beta sürümünde yeni bir özellik keşfedildi. Bu özellik, sesli mesajları metin olarak görmeyi de sağlıyor.
SESLİ MESAJLAR TARAFINA GELECEK YENİ ÖZELLİK
Yazılı metinlere ek olarak sesli mesajlar da oldukça fazla kullanılıyor. Özellikle mesaj yazılamayan durumlarda işe yarayan özellik, yine benzer bir durumdan dolayı dinlenemeyebiliyor. Bu gibi durumları aşmak için üstünde çalışılan özellik, yeni beta sürümünde fark edildi ve faydalı görünüyor.
Özellik, sesli mesajların içeriklerinin metin olarak okunmasına olanak sağlayacak.
WhatsApp'ın yeni iOS sürümünde fark edilen özellik, sesli mesaj içeriklerini mesaj çubuğunun altına eklenmesiyle karşımıza çıkacak. Aktarıldığı kadarıyla bu özellik istendiği zaman kapatılacak.
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