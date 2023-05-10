Mesaj düzenleme özelliği WhatsApp Web Beta'ya geldi
Mesaj düzenleme özelliği WhatsApp'ın belki de en çok konuşulan özelliklerinden biri olmuştu. Beta sürümü kullanan kişilere özellik sunulmaya başlandı.
En popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan ve 2 milyarı aşkın kullanıcıyla dikkat çeken WhatsApp'ın yeni beta sürümünü kullananlara getirdiği 'mesaj düzenleme' özelliği dikkat çekti.
Zaten bir süredir gelmesi için beklenen özellik, beta tarafındaki kullanıcılara sunuldu.
BETA KULLANICILARININ ARDINDAN KISA BİR SÜRE SONRA TÜM KULLANICILARA AÇILABİLİR
WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde, mesaja tıklandığında “mesajı düzenle” seçeneği çıkıyor ve mesaj düzenlenebiliyor. Ancak daha önce de ortaya çıktığı gibi mesaj düzenlemek için kısa bir süre var.
Aktarıldığı kadarıyla 15 dakika içinde yapılması gereken bu düzenlemeler birkaç kez yapılabiliyor. Metin mesajlarının düzenlenmesini içeren özelliğin detayları ilerleyen günlerde belli olacak.
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