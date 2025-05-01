WhatsApp kullanıcı sayısına yönelik dudak uçuklatan sayı

Yayınlanma: 01.05.2025 - 22:29

Güncelleme: 01.05.2025 - 22:29

Meta'ya bağlı olan WhatsApp, kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg tarafından yapılan yeni açıklamaya göre WhatsApp'ı her ay 3 milyarın üstünde kişi kullanıyor.

Dünya nüfusununun 8 milyarın üstünde olduğu düşünüldüğünde bu kullanıcı sayısının ne kadar yüksek olduğu daha iyi anlaşılıyor.

WHATSAPP HER AY MİLYARLARCA KULLANICIYA ULAŞIYOR

16 yıl önce ilk kez kullanıma sunulan WhatsApp, 2014 yılında şu anki adı Meta olan Facebook'a satıldığında kullanıcı sayısını katlamaya devam etti. 2 milyarlık kullanıcı sayısına 2020 yılında ulaştığı açıklanan WhatsApp'ın 5 yıl içinde kullanıcı sayını neredeyse ikiye katladığı görülüyor.