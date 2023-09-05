WhatsApp kullanıcılarının dört gözle beklediği özellik yolda

Yayınlanma: 05.09.2023 - 15:42

Güncelleme: 05.09.2023 - 15:42

WhatsApp için çoklu hesap desteği zaten geliştiriliyordu. Daha önce WABetaInfo tarafından bulunan ve duyurulan özellik, geliştirilme aşamasındaydı. Özellik sayesinde kullanıcılar, aynı telefonda hem kişisel hem de isterlerse iş WhatsApp hesabı oluşturabileceklerdi.

YENİ ÖZELLİĞİN YAKINDA SUNULMASI BEKLENİYOR

Bu özelliğin ne zaman sunulacağı ise bilinmiyordu. Yeni bilgilere göre en son beta sürümünde özellikle ilgili yeni geliştirmeler var.

Testlerin artık son aşamaya yaklaştığı tahmin ediliyor ve yakında tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulması bekleniyor.