WhatsApp'a yeni metin tipi seçenekleri yolda

Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:18

Güncelleme: 22.08.2023 - 10:18

WhatsApp'ta mesajlaşma deneyiminin artması için yeni özellikler yolda. Bu kapsamda metin biçimlendirme tarafında 3 yeni tür daha kullanıcılara sunulacak. WhatsApp'ı masaüstündeki beta sürümünde keşfedilen yeni özellikte kullanıcılar; madde şeklinde sıralanan, alıntı yapılabilen veya kod blokları şeklinde metinler yazabilecekler.

ŞU ANDA TEST AŞAMASINDA

Özelliğin nasıl göründüğü WABetaInfo ekran görüntüsüyle ortaya çıkarttı. Kod bloğu bir metinde yazılan şeklinde görünürken, madde madde sıralama ve alıntı şeklinde metni görüntüleyebilmek mümkün olacak.

Kod blokları metnin yazılım kodları için uygun olacak, alıntı yapılan metin ise alıntının sol kısmına eklenecek çubuk ile gönderilmesini sağlayacak ve madde verme seçeneği ise gönderilen metinlerdeki her satır başını biçimlendirmeyi sağlayacak.

Şu anda kısıtlı kullanıcı ile test edilen özelliğin ne zaman bütün kullanıcılara ve her sürüme geleceği bilinmiyor.