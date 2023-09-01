WhatsApp'a e-posta ile doğrulama geliyor

WhatsApp için e-posta ile doğrulama yolunun geleceği ortaya çıktı. Yeni özellik daha güçlü bir doğrulama yöntemi sunmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 12:23
WhatsApp'a e-posta ile doğrulama geliyor
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WhatsApp'ın yeni ortaya çıkan özelliği Android'in yeni beta sürümünde fark edildi. Ekstra bir güvenlik önlemi olarak karşımıza çıkan özellik, WhatsApp'a giriş yaparken yeni bir doğrulama yöntemi olacak. 

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ

WhatsApp'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar normalde telefon numarasıyla giriş yapmalı. Ancak yeni özellikle e-posta da bir seçenek olacak. Yeni Android beta sürümünde yer alan özellik geliştirilme aşamasındayken fark edildi. 

Yeni bir cihazda oturum açmak isteyen kullanıcılar SMS ve arama ile kod almak yerine bir de e-posta adresine gelecek bir kod ile giriş yapabilecekler.

WABetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntüsünde e-posta desteğinin nasıl olacağı da anlaşılıyor.


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