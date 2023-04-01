WhatsApp mesajlarınızı başkalarından gizlemek için yeni özellik

WhatsApp'ın kilitli ve gizli sohbetler üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 11:34
WhatsApp mesajlarınızı başkalarından gizlemek için yeni özellik
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için yolda olan yeni bir güvenlik özelliği 'kilitli ve gizli' sohbetlere odaklanıyor.

ÖZELLİK TEST AŞAMASINDA

Kullanıcıların sohbetlerine başkalarının girmesini önlemek amacıyla geliştirilen söz konusu özellik, WABetainfo tarafından aktarılan özellik,  bazı sohbetleri telefonda yer alan parmak izi sistemini kullanarak kitlemeyi sağlayacak. 

Söz konusu özellik kullanıldığı mesajlar ile normal mesajlar ayrı ayrı görülecek. Bu şekilde yapıldığında istenilen sohbetlerde gizlilik sağlanmış olacak.

Bir diğer yandan parmak iziyle gizlenme olayına istenirse şifre de eşlik edebilecek. iPhone tarafında yeni modellerde parmak izi olmadığı için bu süreç Face ID temelli yüz tanıma ile şifre kullanıma açılabilir.


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