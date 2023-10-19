WhatsApp'ta kendi kendine silinebilecek mesajlar dönemi
WhatsApp için yeni özelliklerden biri de kendi kendine silinecek mesajlar oluyor. Bu kapsamda sesli mesajlar gönderilebilecek ve görüldükten sonra silinecek.
Meta'nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için daha önce bir kez görüntülenen fotoğraf ya da videolar gelmişti. Mesajlar tarafı için de gelmesi konuşulan özellik, sesli mesajlar için geliyor.
WHATSAPP İÇİN GELECEK YENİ ÖZELLİK NASIL ÇALIŞIYOR?
Bu özelliği ayarlayan kullanıcılar dinlendikten sonra kendiliğinden silinecek mesajlar gönderebilecekler. Sesli mesaj, karşı tarafa ulaştığı ve açıldığında otomatik olarak silinecek.
WhatsApp'ın beta programına dahil olan kişiler için test edilen özellik, kısıtlı kullanıcıya ulaşıyor. Test süreci sona erdikten sonra ise bütün WhatsApp kullanıcılarına açılacak.
Özellik Android beta sürümünde fark edildi.
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