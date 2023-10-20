WhatsApp'ta birden fazla hesabı kullanmak artık mümkün

Yayınlanma: 20.10.2023 - 10:58

Güncelleme: 20.10.2023 - 10:58

WhatsApp için tek cihazla iki farklı hesap kullanma dönemi başlıyor. Bunun odağında günlük hayatla iş hayatını ayırmak var. Tek uygulama üzerinden kolayca hesaplarının kontrollerini yapabilecek olan kullanıcılar bunu geçen aydan beri test ediyordu.

TEK CİHAZ İKİ HESAP

İlk olarak eylül ayında Android tarafında bu test edilmeye başlandı. Hesap ekle seçeneğini ekleyen yeni bir arayüz sunuldu. Belirli sayıda beta kullanıcısıyla test edilen özellik, hesap değiştirirken giriş/çıkış yapma hükünü ortadan kaldırıyor.

Kullanıcılar sadece ikincil bir profil eklemeliler. Burada önemli kıstas ise iki SIM destekleyen bir cihazın kullanılması. Yani kullanıcının ikinci bir numarası bulunması için ikinci SIM kartının ya da destekleniyorsa eSIM'in cihazda olması gerekiyor.