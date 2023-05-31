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WhatsApp tek bir mesajla çöküyor!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp'ta yeni bir açık ortaya çıktı. Ortaya çıkan açık nedeniyle kullanıcıların uygulaması çöktü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 15:30
WhatsApp tek bir mesajla çöküyor!
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ABD merkezli mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yeni çok büyük bir açık ortaya çıktı. Geçen senelerde ortaya çıkan açık ile programın çöktüğü ifade edilmişti. Bu kez benzer bir durum telefonlara atılan 'bir mesaj' ile tekrar etti. Pek çok kullanıcı uygulamaya erişemedi.

Twitter'da kullanıcılar tarafından keşfedilen "wa.me/settings" mesajı bir kullanıcıya yollandığında artık o sohbete girilemiyor. WhatsApp'ın sadece Android işletim sistemi tabanlı cihazlarda ortaya çıkan açığı kısa süre içerisinde çözmesi bekleniyor. 

"WA.ME/SETTINGS" HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bu hatayı alan kullanıcıların o sohbete tekrar girebilmesi için bazı yapması gereken adımlar bulunuyor. Bu adımlar sırasıyla şöyle:

1- WhatsApp Web'e giriş yapın

2- Mesajın atıldığı sohbete girin

3- Mesaja tıklayın ve "Herkesten Sil" seçeneğine tıklayın.


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