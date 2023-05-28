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WhatsApp'ta görüntülü görüşmeler için yeni bir dönem

WhatsApp, ortaya çıktığı kadarıyla kullanıcılara videolu görüşme sırasında ekran paylaşımı yapma imkanı sunacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 11:56
WhatsApp'ta görüntülü görüşmeler için yeni bir dönem
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WhatsApp pek çok özelliği bünyesine eklemeye hazırlanıyor ya da eklemeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni özellikte ise WhatsApp üzerinden yapılan görüntülü görüşmelerde ekran paylaşımına imkan sunulacak. Bu Discord ve Microsoft Teams gibi görüşme yapmaya imkan sağlayan uygulamalarda aktif olarak kullanılan bir özellik.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NASIL OLACAK?

Daha önce de pek çok özelliği de ortaya çıkaran WABetaInfo'ya göre Android'in yeni beta sürümünde kullanıcılar tarafından deneniyor. Özellik tam olarak görüşme sırasında konuşulan kişiyle telefonun ekranının tamamını canlı olarak paylaşmaya dayanıyor.

WhatsApp için daha önce de kullanıcıların telefon numarası gerekmeden kullanıcı adı seçerek uygulamayı kullanabileceği ortaya çıkmıştı.


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