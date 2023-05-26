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WhatsApp’a yeni özellik: Telefon numarasına gerek kalmayacak

WhatsApp’ın yeni bir özelliği test ettiği ortaya çıktı. WhatsApp’ta artık kullanıcılar birbirlerini kullanıcı adıyla ekleyebilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:28
WhatsApp’a yeni özellik: Telefon numarasına gerek kalmayacak
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni özellikleriyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor.

WhatsApp’ın yeni bir özelliği WABetaInfo forumu tarafından tespit edildi. Test aşamasında olan özellik sayesinde kullanıcılar artık kendilerine “takma ad” belirleyebilecek.  

Bu sayede kullanıcılar artık telefon numaralarına ihtiyaç duymadan belirledikleri adları kullanarak birbirlerini ekleyebilecek.

Özelliğin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.

 


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