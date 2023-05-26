WhatsApp’a yeni özellik: Telefon numarasına gerek kalmayacak

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni özellikleriyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor.

WhatsApp’ın yeni bir özelliği WABetaInfo forumu tarafından tespit edildi. Test aşamasında olan özellik sayesinde kullanıcılar artık kendilerine “takma ad” belirleyebilecek.