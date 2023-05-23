2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

WhatsApp’a yeni özellik yolda: Artık mesajlar düzenlenebilecek!

Dünyanın en popüler mesajlaşma programlarından biri olan WhatsApp, mesaj düzenleme özelliği getireceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 07:00
WhatsApp’a yeni özellik yolda: Artık mesajlar düzenlenebilecek!
Abone Ol google-news

ABD merkezli sosyal medya platformu WhatsApp’ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Platform WhatsApp Web sürümüne mesaj düzenleme özelliği getirmeye hazırlanıyor.

Henüz test aşamasında olan özellik WhatsApp’ın Twitter hesabından duyuruldu.  

WhatsApp özelliğin kısa süre içerisinde bütün kullanıcıların kullanımına açılacağını açıkladı.

WhatsApp’ın yeni özelliği sayesinde artık kullanıcılar tek bir tuşla mesajlarındaki yazım yanlışı hatalarını düzeltebilecek.  

 


whatsapp WhatsApp yeni özellik yeni WhatsApp özelliği

İlgili Haberler

WhatsApp dolandırıcılığına dikkat!

WhatsApp dolandırıcılığına dikkat!
WhatsApp’a yeni özellik: Galerinizdeki tüm resimler çıkartmaya dönüşebilecek

WhatsApp’a yeni özellik: Galerinizdeki tüm resimler çıkartmaya dönüşebilecek
WhatsApp'ın sohbetleri daha güvenli hale getirecek özelliği

WhatsApp'ın sohbetleri daha güvenli hale getirecek özelliği

En Çok Okunan Haberler