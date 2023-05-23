WhatsApp’a yeni özellik yolda: Artık mesajlar düzenlenebilecek!
Dünyanın en popüler mesajlaşma programlarından biri olan WhatsApp, mesaj düzenleme özelliği getireceğini açıkladı.
ABD merkezli sosyal medya platformu WhatsApp’ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Platform WhatsApp Web sürümüne mesaj düzenleme özelliği getirmeye hazırlanıyor.
Henüz test aşamasında olan özellik WhatsApp’ın Twitter hesabından duyuruldu.
WhatsApp özelliğin kısa süre içerisinde bütün kullanıcıların kullanımına açılacağını açıkladı.
WhatsApp’ın yeni özelliği sayesinde artık kullanıcılar tek bir tuşla mesajlarındaki yazım yanlışı hatalarını düzeltebilecek.
May 21, 2023
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