WhatsApp'ta okunmamış mesaj bildirimleri kaybolacak

WhatsApp'ın beta sürümünde keşfedilen yeni özellik, okunmamış mesajları etkileyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 16:10
WhatsApp'ta okunmamış mesaj bildirimleri kaybolacak
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WhatsApp'ın Android betasında keşfedilen yeni özellik uygulamaya her girildiğinde okunmamış mesajların yenilenmesine odaklanıyor. Ekran görüntüsüyle ortaya çıkarılan yeni özellik, bildirimler kısmından etkinleştirilebilecek. 

WHATSAPP İÇİN YENİ OKUNMAMIŞ MESAJLAR ADIMI

Kullanıcı deneyimini artırmaya odaklanan yeni özellik kullanıcının bu seçeneği aktif hale getirmesiyle kullanılacak. Bu sayede uygulamayı açtığında okunmamış mesaj bildirimleri otomatik olarak kaybolacak.

Daha önce de yapay zeka özelliğinin platforma geleceği ortaya çıkmıştı. Uygulamanın Android betasında fark edilen özellikle, uygulamaya metin komutları verilerek, oluşturmak istenilen profil fotoğrafının türünü tanımlayabiliyor daha sonrasında oluşturulmasını sağlıyorsunuz.


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