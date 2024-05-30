WhatsApp'a da yapay zeka ile görsel oluşturma yolda

Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:07

Güncelleme: 30.05.2024 - 12:07

WhatsApp için ortaya çıkan yeni yapay zeka özelliği sayesinde kullanıcılar sohbet içindeyken görsel oluşturabilecekler. Ortaya çıkartılan yeni özellik, yapay zeka vasıtasıyla görsel oluşturmayı sağlıyor.

WHATSAPP'A YENİ YAPAY ZEKA ÖZELLİĞİ

Özellik, Meta AI sayesinde hızlıca görsel oluşturmaya odaklanıyor.

Ortaya çıkan belgelerin ekran görüntüsünde medya seçeneğine dokunulduğunda kullanıcıların karışısına çıkan listeye 'Imagine' da eklenmiş. Bu seçeneğe tıklandığında görsel oluşturup direkt sohbet edilen kişiye göndermek mümkün olacak.

Hatırlatmak gerekirse, Meta AI şu anda Türkiye'de kullanılmıyor ve bu özellik de ilk olarak özelliğin kullanımda olduğu ülkelerdeki kullanıcılara sunulacak.