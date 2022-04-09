WhatsApp, uzun zamandır beklenen özelliği getiriyor
Popüler çevrimiçi mesajlaşması WhatsApp, kullanıcıların kullanımını kolaylaştıracak yeniliklerini sürdürüyor. Son olarak platform, uzun zamandır beklenen özelliği getiriyor. İşte ayrıntılar...
Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp, pek çok yeni özellik eklemesine rağmen, birçok sorunu hâlâ çözemedi. İnsanların kaybolan mesajlarla ilgili en büyük sorunlarından biri, sohbet sırasında gönderilen ve alınan görüntülerin galerilerine otomatik olarak kaydedilmesiydi.
ShiftDelete’in haberine göre; WhatsApp kullanıcıları, platformda gönderilen ve alınan medya dosyalarının cihazlarındaki dahili depolamayı dolduracağını düşünüyor.
Son raporlara göre WhatsApp, bu sorunu çözmeyi planlıyor. Son beta sürümüne gelen güncellemeyle platform, kaybolan mesajların medyaların cihazınıza kaydetme şeklini değiştiriyor.
MEDYALARI MANUEL OLARAK KAYDETME SEÇENEĞİ GELİYOR
Bazı kullanıcıların denediği yeni WhatsApp sürümü, kaybolan mesajlar oturumunun etkin olduğu sırada medya dosyalarını otomatik olarak kaydetmiyor. Görünüşe göre bu güncelleme, kaybolan mesajlar özelliğinden ortaya çıkan gizlilikten kaynaklanıyor.
Kullanıcıların kaybolan mesajları seçmesinin asıl nedeni, sohbet sırasında gönderilen mesajları gizli tutmak. Tüm bunlara rağmen sohbet sırasında gönderilen medyaların cihaza otomatik olarak kaydedilmesi, bu amacı ortadan kaldırıyor. WhatsApp sonunda bu sorunu ortadan kaldırıyor.
ÖZELLİK, iOS İÇİN KULLANIMDA
Kaybolan sohbet anında alınan ya da gönderilen medyalarının çoğu, sonradan gereksiz olabiliyor. Bundan dolayı platform, kullanıcılara manuel olarak saklama ve indirme seçeneğini sunuyor.
Aslında bu özellik, bazı iOS kullanıcıları için kullanımda; Android kullanıcılarının yeni özelliğe sahip olması için biraz beklemesi gerekiyor.
Kısacası bu gelişme, kaybolan mesajların etkin olduğu sohbetlerdeki resimlerin ve videoların, medya görünürlüğü seçeneğinin açık olmasında rağmen galerinizde görünmeyeceği anlamına geliyor.
WABetaInfo‘ya göre bu yenilikler, 24 saat içinde genel yapı üyelerine ve Beta’dakilere sunulacak. Merakla beklenen bu gelişme, WhatsApp’ın uzun zamandır devam eden sorunlarına da çözüm getirebilir.
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