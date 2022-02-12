WhatsApp Web'e görüntülü ve sesli arama geliyor
Meta, Beta programına kayıt olan bazı kişilere WhatsApp Web üzerinden görüntülü ve sesli arama özelliklerini aktif etti.
WhatsApp, Beta programına kayıt olan kullanıcılar için yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Uzun süredir beklenen WhatsApp Web üzerinden görüntülü ve sesli arama özelliği nihayet test edilmeye başlandı.
Shift Delete'in haberine göre, geçen yıl yeni topluluk sözleşmesi nedeniyle kan kaybeden WhatsApp, yeniden kullanıcıların gözdesi olmak için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz haftalarda mesaj tepkileri özelliğini test etmeye başlayan şirket, şimdi de WhatsApp Web’in eksikliklerini tamamlıyor.
WHATSAPP WEB ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ ARAMA YAPILABİLECEK
Twitter kullanıcısı Mukul Sharma, WhatsApp Web üzerinden arama özelliğinin bazı test kullanıcılarına sunulduğunu açıkladı. Geçtiğimiz aylarda Telegram’da bulunan bazı özellikler ile kullanıcıların karşısına çıkan WhatsApp, yakında arama özelliğini de herkese sunacak.
Özellik hakkında değerlendirme yapan kullanıcılar, aramalarda herhangi bir sorun yaşamadıklarını dile getirdi. iOS ve Android sahiplerinin sıkça kullandığı özellik, artık akıllı telefon ve tablet ihtiyacı duyulmadan kullanılabilecek.
Bazı kullanıcılar, Beta programına kayıt oldukları için geçtiğimiz aylarda sesli ve görüntülü arama özelliğinin aktif olduğunu belirtti. Şirketin yeni özelliği belirli bölgede yaşayan WhatsApp Web Beta kullanıcıları için aktif ettiği tahmin ediliyor.
Meta’nın yaptığı hamle ile birlikte Telegram’da bulunan birçok özellik WhatsApp kullanıcılarına sunuldu. Şu an test aşamasında olan özelliklerin standart kullanıcılar için ne zaman aktif edileceği henüz bilinmiyor.
İlgili Haberler
- WhatsApp yazışmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarılma hak ihlali sayıldı
- Google'dan WhatsApp kullanıcılarını üzecek adım
- WhatsApp grubu yöneticileri dikkat! Bu 5 hatayı yapan hapse girebilir
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Fransız yıldız PSG'yi sırtladı
- WhatsApp'a beklenen özellik geliyor
- Çocuklarda görülme sıklığı son dönemde arttı
- Tezinde intihal iddiası
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- Blinken: 'Umarım bunu yapmazlar'
- Altın fiyatlarında hızlı yükseliş
- Bilirkişiden tartışma yaratacak karar
- Eski doktorundan Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!